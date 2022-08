PRIME VIDEO SETTEMBRE 2022: IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GLI ANELLI DEL POTERE, LE ITALIANE PRISMA E ME CONTRO TE LA FAMIGLIA REALE, AFTER 4 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Torna l’appuntamento con le novità di SETTEMBRE 2022 di Amazon PRIME VIDEO. Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix e Disney+ vi basta cliccare QUI e QUI. Il mese di SETTEMBRE per Amazon PRIME VIDEO segna l’approdo della produzione televisiva più costosa della storia, non solo della piattaforma ma universalmente (almeno fino ad oggi). Stiamo parlando dell’attesissima serie Il SIGNORE DEGLI ANELLI: Gli ANELLI del POTERE, già rinnovata per una seconda stagione, l’investimento monstre solo per la prima stagione di Amazon Studios è di 465 milioni di dollari per 8 episodi, appunto la più costosa di sempre. L’attesa è a mille per i milioni ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 31 agosto 2022) Torna l’appuntamento con le novità didi Amazon. Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix e Disney+ vi basta cliccare QUI e QUI. Il mese diper Amazonsegna l’approdo della produzione televisiva più costosa della storia, non solo della piattaforma ma universalmente (almeno fino ad oggi). Stiamo parlando dell’attesissima serie Il: Glidel, già rinnovata per una seconda stagione, l’investimento monstre solo per la prima stagione di Amazon Studios è di 465 milioni di dollari per 8 episodi, appunto la più costosa di sempre. L’attesa è a mille per i milioni ...

