Noemi Bocchi, la decisione estrema scuote Totti dopo l’addio a Ilary (Di mercoledì 31 agosto 2022) Noemi Bocchi sarebbe molto vicina a prendere una decisione netta dopo aver reso pubblica la sua storia con Totti. Guai in arrivo per il noto ex calciatore? La bellissima Noemi Bocchi ha intenzione di prendere una decisione che rivoluzionerà lo status quo creatosi dopo l’annuncio della separazione tra l’ex calciatore della Roma Francesco Totti e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 31 agosto 2022)sarebbe molto vicina a prendere unanettaaver reso pubblica la sua storia con. Guai in arrivo per il noto ex calciatore? La bellissimaha intenzione di prendere unache rivoluzionerà lo status quo creatosil’annuncio della separazione tra l’ex calciatore della Roma Francescoe L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitcultura : Noemi Bocchi, gli amici: “Non è lei la causa della rottura di Totti e Ilary” - infoitcultura : Noemi scambiata per Noemi Bocchi: pesanti insulti, ma lei risponde così - infoitcultura : Chi è il terzo uomo di Noemi Bocchi? terremoto per Francesco Totti - infoitcultura : Noemi Bocchi, ecco chi è la nuova compagna di Francesco Totti - tempoweb : 'Francesco cala l'asso'. Chi ha scelto #Totti per la separazione con Ilary #Blasi #30agosto #iltempoquotidiano… -