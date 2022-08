Napoli-Lecce, Spalletti lancia Raspadori: Tutto sulla gara, formazioni e canale streaming (Di mercoledì 31 agosto 2022) Napoli ospita il Lecce al Maradona per la gara del quarto turno di Serie A: Probabili formazioni e canale tv e streaming. Al Maradona arrivano i salentini alla ricerca del primo successo: Spalletti rilancia Politano ed Elmas. Il pareggio di Firenze ha interrotto la striscia positiva del Napoli di Luciano Spalletti: la Fiorentina ha bloccato sullo 0-0 Osimhen e compagni al termine di una partita combattuta, che ha impedito ai partenopei di balzare in testa alla classifica. In contemporanea, qualche centinaia di chilometri più a sud, il Lecce sfiorava la prima vittoria stagionale in casa con l’Empoli. Ci riproverà contro altri azzurri questa sera, consapevole di tutte le difficoltà da ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 31 agosto 2022)ospita ilal Maradona per ladel quarto turno di Serie A: Probabilitv e. Al Maradona arrivano i salentini alla ricerca del primo successo:riPolitano ed Elmas. Il pareggio di Firenze ha interrotto la striscia positiva deldi Luciano: la Fiorentina ha bloccato sullo 0-0 Osimhen e compagni al termine di una partita combattuta, che ha impedito ai partenopei di balzare in testa alla classifica. In contemporanea, qualche centinaia di chilometri più a sud, ilsfiorava la prima vittoria stagionale in casa con l’Empoli. Ci riproverà contro altri azzurri questa sera, consapevole di tutte le difficoltà da ...

