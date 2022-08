Milan sempre più americano | ecco Dest dal Barcellona

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Non soltanto in società. Adesso ilsi prepara a diventarepiù a stelle e strisce, questa volta con un rinforzo per la squadra di Pioli che arriva direttamente dal calciomercato. Dopo l’infortunio di Alessandro Florenzi infatti i rossoneri si sono messi alla ricerca di un nuovo terzino e il nome individuato da Maldini e Massara è quello di Serginodel. Le società hanno portato avanti una trattativa lampo, con l’accordo che è stato raggiunto in poche ore grazie al blitz della dirigenzaista. Il giocatore classe 2000 si trasferisce in Serie A in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni. Se non dovessero esserci intoppi, il giocatore sosterrà le visite mediche ao nella mattinata di giovedì 1 settembre. La situazione ANSA Sergino ...