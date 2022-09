MILAN: NEW YORK YANKEES, LEBRON JAMES E IL RAPPER DRAKE TRA GLI INVESTITORI (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il MILAN americano prende sempre più forma. Il closing che porterà la RedBird all’acquisizione del club per 1,2 miliardi è ormai imminente, con Gerry Cardinale che sarà sabato a San Siro per il derby in veste di proprietario ormai ufficiale dei rossoneri. Ma le notizie che trapelano hanno portato alla luce anche nomi di altri INVESTITORI, pronti a puntare sul Diavolo: si tratta dei New YORK YANKEES, la celebre franchigia di baseball, della star del basket Nba LEBRON Kames e del RAPPER DRAKE. IL MILAN ADESSO FA GOLA AI VIP I due vip appena citati non entreranno a far parte del MILAN in prima persona, ma tramite la società Main Advisors, fondo nato nel 1997 e del quale sono soci. Nella fattispecie Main Advisors si occupa di ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilamericano prende sempre più forma. Il closing che porterà la RedBird all’acquisizione del club per 1,2 miliardi è ormai imminente, con Gerry Cardinale che sarà sabato a San Siro per il derby in veste di proprietario ormai ufficiale dei rossoneri. Ma le notizie che trapelano hanno portato alla luce anche nomi di altri, pronti a puntare sul Diavolo: si tratta dei New, la celebre franchigia di baseball, della star del basket NbaKames e del. ILADESSO FA GOLA AI VIP I due vip appena citati non entreranno a far parte delin prima persona, ma tramite la società Main Advisors, fondo nato nel 1997 e del quale sono soci. Nella fattispecie Main Advisors si occupa di ...

