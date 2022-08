Mikhail Gorbaciov | chi era l' uomo che pose fine alla Guerra Fredda e vinse il Nobel per la Pace nel 1990

Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto Mikhail Gorbaciov #ANSA - chetempochefa : Addio a Mikhail #Gorbaciov, l’ex Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace aveva 91 anni. - RaiTre : È morto Mikhail #Gorbaciov ultimo presidente dall'Unione Sovietica. Protagonista della scena mondiale, alla fine de… - raffaelemanci14 : RT @fasulo_antonio: È morto all'età di 91 anni Mikhail #Gorbaciov, l'uomo che cambiò la Storia nel mondo. #30agosto - FedekinecrzyIT : RT @chetempochefa: Addio a Mikhail #Gorbaciov, l’ex Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace aveva 91 anni. https://t.co… -

L'ultimo presidente dell'Unione sovietica aveva 91 anni. È stato segretario generale del Partito comunista dell'Unione Sovietica, era il giovane nel Politburo dei vecchi, ultimo presidente dell'Unione sovietica, l'uomo che ha aiutato ad abbattere il muro di Berlino, a buttare giù la Cortina di ferro, ad allontanare la minaccia di due potenze che si ..., morto oggi all'età di 91 anni, verrà seppellito accanto alla moglie nel cimitero di Novodevichy a Mosca. Lo ha riferito una fonte citate dalla Tass. Nel 1985 Gorbaciov fu eletto segretario generale del partito, nuovo leader dell'Unione Sovietica. Era il 25 dicembre del 1991 quando Mikhail Gorbaciov, in un discorso considerato fra i cardini della storia contemporanea, annunciò le sue dimissioni.