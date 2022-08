Michele Merlo | la perizia | ‘Poteva salvarsi con una giusta diagnosi’

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La giovane promessa(in arte Mike Bird) si è spenta il 6 giugno 2021 per un’emorragia cerebrale innescata da una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo. Una notizia straziante, che non ha mancato di suscitare grande rammarico e tristezza negli animi di quanti seguivano il suo percorso artistico. Morte: i risultati dellaIl cantante vicentino, l’ex concorrente di Amici e X Factor morto a Bologna lo scorso anno a giugno, a quanto pare avrebbe avuto una possibilità di essere salvato ”tra il 79 e l’86%” se il medico di base avesse capito che l’ematoma alla gamba era il sintomo della malattia, e non semplicemente uno strappo muscolare. Questa è l’amara conclusione delladisposta dal gip di Vicenza e riportata oggi da Il Corriere del ...

