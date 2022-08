Massimo Cannoletta in vacanza con un nuovo look | inedita versione

(Di mercoledì 31 agosto 2022)ha trascorso la sua estate in giro per posti magnifici. Si è lasciato travolgere dalla magnifica estasi della natura tra la flotta veneziana con le sue viuzze e la selvaggia bellezza della Grecia. L’ultimo weekend di Agosto ha sancito la fine di questa torrida estate che ha visto molti VIP partire per mete … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Accanto alle new entry Antonella Elia ( sempre al centro del gossip ) e Valeria Graci torneranno, la band Isoladellerose, vincitrice di The Band, il programma di Carlo Conti, l'...tornerà per illustrare agli spettatori i posti più belli d'Italia. Confermata anche la band Isoladellerose così come Simon & The Stars con l'oroscopo segno per segno. Ci sarà anche ...La programmazione conferma Citofonare Rai 2 che, però, perde un pezzo fondamentale della trasmissione amatissima dal pubblico ...Antonella Elia sbarca su Rai2: presenza fissa del programma di Simona Ventura e Paola Perego Mancano solo un paio di giorni all'inizio di settembre ed a ...