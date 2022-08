Manuel Bortuzzo | parla il papà | “Il Gf Vip 6? A mio figlio non è piaciuto molto” E a proposito della storia con Angelica Benevieri…

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la fined’amore con Lulù Selassié e i rumor che sono trapelati nei mesi successivi alla rottura, perè arrivato il momento di voltare pagina. Pochi giorni fa l’ex Vippone ha confermato la relazione con la TikTokerBenevieri, pubblicando in unaInstagram una foto mentre si scambiavano un bacio appassionato. Il nu0tatore questa volta, come ha raccontato suo padre sulle pagine di Novella 2000, preferisce godersi la nascita di questo nuovo amore al riparo dai social e da tutto quello che ne consegue. Nel corso dell’intervista Francoha poi raccontato di vedere suofelice: Dopo l’esperienza che ha vissuto al Gf Vip mionon ama andare in pasto al gossip, ai social ...