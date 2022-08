LIGUE 1 | DIECI GARE IN UN GIORNO | PSG A TOLOSA

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Cinquealle ore 19, altre cinque alle ore 21: il turno infrasettimanale di1 ha quasi il sapore dei vecchi tempi. Si gioca la quinta giornata e tutti vanno in campo il mercoledì, nessun anticipo o posticipo, con la sola divisione in due blocchi. I fari sono naturalmente puntati tutti sul Psg che dopo il primo mezzo falso stagionale (in casa contro il Monaco) avrà voglia di ritrovare il successo, sul campo del1,-PSG CHI GIOCA? Neymar, capocannoniere con 6 gol anche grazie ai rigori, non dovrebbe riposare, ma stando ai media francesi, è molto probabile che Christophe Galtier confermi in blocco il tridente dei sogni con Leo Messi e Kylian Mbappé, anche se Sarabia, titolare all’esordio, incalza il posto della Pulce. Il turnover, comunque, ci sarà: Vitinha dovrebbe ...

...Repubblica) non sarà solo un club di calcio che torni a essere in breve tempo uno dei primi...30 Stoccarda - Friburgo 0 - 1 18:30 Union Berlino - Lipsia 2 - 1 CALCIO -1 17:00 Monaco - Lens ...'Un'azione per essere una buona azione deve finire con un gol, perché si possono fare anche... Dalla settima categoria finì rapidamente in1, allo Stade Reims, poi nella Nazionale ...Monaco-Troyes, match della quinta giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, streaming gratis e diretta tv ...Video PSG Monaco gol e highlights: i parigini guidati da Mbappe non vanno oltre il apri in questo match valevole per la quinta giornata di Ligue 1 ...