Libertadores | il Palmeiras perde dopo 20 partite

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Prima sconfitta in Coppa20 risultati utili consecutivi, per i campioni in carica del. La squadra paulista ha perso 1 - 0 contro un altro club brasiliano, l'Athletico ...

Agenzia ANSA

Prima sconfitta in Coppa Libertadores, dopo 20 risultati utili consecutivi, per i campioni in carica del Palmeiras. La squadra paulista ha perso 1-0 contro un altro club brasiliano, l'Athletico Paranaense di Luiz Felipe. Dopo due settimane di pausa, ritorna lo spettacolo della Copa Libertadores 2022. Nella notte di domani 31 agosto e di giovedì 1 settembre andrà in scena il turno d'andata delle semifinali, Athletico ...