Lavoro, oltre 78mila assunzioni in sei mesi: più della metà sono giovani under 35 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Bergamo. Dati positivi per il 2022. È quanto risulta dall’elaborazione dei dati sull’andamento delle assunzioni e cessazioni relativi ai primi sei mesi del 2022, presentata dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro – Settore Sviluppo della Provincia. “Si tratta di un risultato molto positivo, anche se piu? contenuto in confronto ai primi semestri dei passati 2021 e 2019, e con segni di rallentamento della dinamica negli ultimi mesi, in particolare a giugno. Qualsiasi buon esito e? purtroppo reso provvisorio dall’attuale crisi energetica che si sta gia? abbattendo in modo pesante sulle nostre aziende– spiega il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi -. La Provincia rimane a disposizione come referente territoriale, e a tal proposito sara? riconvocata a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Bergamo. Dati positivi per il 2022. È quanto risulta dall’elaborazione dei dati sull’andamento dellee cessazioni relativi ai primi seidel 2022, presentata dall’Osservatorio del Mercato del– Settore SviluppoProvincia. “Si tratta di un risultato molto positivo, anche se piu? contenuto in confronto ai primi semestri dei passati 2021 e 2019, e con segni di rallentamentodinamica negli ultimi, in particolare a giugno. Qualsiasi buon esito e? purtroppo reso provvisorio dall’attuale crisi energetica che si sta gia? abbattendo in modo pesante sulle nostre aziende– spiega il presidenteProvincia di Bergamo Pasquale Gandolfi -. La Provincia rimane a disposizione come referente territoriale, e a tal proposito sara? riconvocata a ...

SPatuanelli : Anche i sassi sanno che gli oltre 200 miliardi di finanziamenti europei del #PNRR sono arrivati in Italia grazie al… - teatrolafenice : «L'ingratitudine è sempre una forma di debolezza. Non ho mai visto che uomini eccellenti fossero ingrati». Nasceva… - caritas_milano : Sei mesi di #guerra e di dolore in #Ucraina. Ma anche sei mesi di mobilitazione e generosità da parte di Caritas, c… - super_caz : @GarzaJarni @Nich_Ferrante @Gitro77 @ItaSovrana_ePop Infatti se vado oltre 50 km/h mi sospendono dal lavoro e mi fa… - martix_m : RT @sara_turetta: Continua il lavoro dell'unità di strada di @SavetheDogsSTD a Milano con oltre 50 persone raggiunte e l'ampliamento dei qu… -