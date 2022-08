La mamma di Spalletti: «Il calcio non deve diventare una citrullata. Non voglio incontrare il tifoso coinvolto» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Com’è noto, tra Spalletti e un tifoso della Fiorentina c’è stato un alterco spiacevole durante la sfida tra il Napoli e la Viola al Franchi. Il tecnico azzurro ha denunciato l’atteggiamento di un tal Lorenzo Straccali, cinquantenne di Scandicci che di mestiere fa l’allenatore delle giovanili e che per tutta la partita ha insultato la madre di Spalletti. E proprio la mamma dell’allenatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nazione. «È stata una cosa brutta a prescindere – ha dichiarato – e non ho intenzione di incontrare eventualmente il tifoso coinvolto. Poco conta se abbiano offeso questa volta noi, non si fa. Il calcio deve restare un divertimento, non una citrullata» Ha parlato anche della reazione ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Com’è noto, trae undella Fiorentina c’è stato un alterco spiacevole durante la sfida tra il Napoli e la Viola al Franchi. Il tecnico azzurro ha denunciato l’atteggiamento di un tal Lorenzo Straccali, cinquantenne di Scandicci che di mestiere fa l’allenatore delle giovanili e che per tutta la partita ha insultato la madre di. E proprio ladell’allenatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nazione. «È stata una cosa brutta a prescindere – ha dichiarato – e non ho intenzione dieventualmente il. Poco conta se abbiano offeso questa volta noi, non si fa. Ilrestare un divertimento, non una» Ha parlato anche della reazione ...

