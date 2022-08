Juventus, L’Equipe: trovato l’accordo con il Psg, è fatta per Paredes (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo settimane di trattative Leandro Paredes dovrebbe finalmente riuscire ad indossare la maglia della Juventus nelle prossime ore. L’Equipe riporta che l’accordo è stato trovato tra la società bianconera e il Psg su un prestito con diritto di riscatto fissato a ventidue milioni di euro più bonus. Il centrocampista argentino, che svolgerà le visite mediche a Parigi, potrebbe arrivare già oggi nel capoluogo piemontese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo settimane di trattative Leandrodovrebbe finalmente riuscire ad indossare la maglia dellanelle prossime ore.riporta cheè statotra la società bianconera e il Psg su un prestito con diritto di riscatto fissato a ventidue milioni di euro più bonus. Il centrocampista argentino, che svolgerà le visite mediche a Parigi, potrebbe arrivare già oggi nel capoluogo piemontese. SportFace.

