Juventus, è fatta per Paredes dal Psg! Oggi visite mediche e firma (Di mercoledì 31 agosto 2022) Leandro Paredes sarà un nuovo calciatore della Juventus Leandro Paredes è a un passo dalla Juventus. Secondo quanto riportato dalla redazione di TyC Sports il centrocampista … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 31 agosto 2022) Leandrosarà un nuovo calciatore dellaLeandroè a un passo dalla. Secondo quanto riportato dalla redazione di TyC Sports il centrocampista … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

romeoagresti : #Juventus-#Paredes: trattativa al traguardo. Club al lavoro per definire gli ultimi piccoli dettagli, ma il centroc… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Monza, è fatta per l'arrivo di #Rovella in prestito secco dalla #Juventus: domani le visi… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Monza, è fatta per #Rovella dalla #Juventus Arriva in prestito secco, domani le visite mediche… - massimo_chiodo : @Juventus_a_vita Io l'ho vista a 20 MT e quindi me la sono fatta??? - er_pasca : RT @romeoagresti: #Juventus-#Paredes: trattativa al traguardo. Club al lavoro per definire gli ultimi piccoli dettagli, ma il centrocampist… -