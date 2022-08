Juve-Arthur, la speranza dell'addio in extremis: Sporting, opzione che resiste (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Juve, fino all'ultimo ci avrebbe provato. E così sta facendo. Il tema è quello della cessione di Arthur, d'attualità... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) La, fino all'ultimo ci avrebbe provato. E così sta facendo. Il tema è quelloa cessione di, d'attualità...

DiMarzio : .@juventusfc, per l'uscita di #Arthur resta viva solo l'ipotesi @Sporting_CP - Glongari : #Juve offerto #Arthur allo #Sporting I bianconeri coprirebbero la totalità dello stipendio ma i portoghesi dovrebbe… - AlfredoPedulla : #Fagioli, scatto #Samp su #Cremonese e #Monza. La #Juve cerca una soluzione per #Zakaria o #Arthur in modo da andar… - cmdotcom : #Juve-#Arthur, la speranza dell'addio in extremis: #Sporting, opzione che resiste - Zebrone5 : @Xylor16 Non mi va bene tutto, ma non è che schiocchi le dita e vendi Arthur, Mckennie, Rabiot, Rugani e tutta la z… -