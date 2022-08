Industria, Istat: prezzi produzione +5% a luglio, +36,9% su anno (Di mercoledì 31 agosto 2022) A luglio 2022 i prezzi alla produzione dell'Industria aumentano del 5,0% su base mensile e del 36,9% su base annua (da +34,1% di giugno). Lo rende noto l'Istat. Sul mercato interno i prezzi crescono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) A2022 ialladell'aumentano del 5,0% su base mensile e del 36,9% su base annua (da +34,1% di giugno). Lo rende noto l'. Sul mercato interno icrescono ...

