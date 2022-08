India, lei respinge la sua proposta di matrimonio: lui le dà fuoco e la uccide (Di mercoledì 31 agosto 2022) In India un uomo ha dato fuoco a una ragazza che aveva respinto la sua proposta di matrimonio. La ragazza, 19 anni, è morta dopo cinque giorni di agonia. Ma prima ha denunciato il suo stalker e assassino alla polizia. I fatti risalgono a martedì scorso, quando nel distretto di Dumka che si trova nello stato di Jharkhand sono scattate proteste contro le autorità. Colpevoli di non aver agito tempestivamente nei confronti di Shahrukh Hussain, musulmano di 19 anni, che molestava la giovane di famiglia induista da qualche tempo. Secondo le prime ricostruzioni quando la vittima ha rifiutato la sua proposta di matrimonio, Hussain l’ha sorpresa di notte mentre dormiva e, approfittando della finestra aperta, l’ha cosparsa di kerosene dandole fuoco. I medici hanno detto che ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Inun uomo ha datoa una ragazza che aveva respinto la suadi. La ragazza, 19 anni, è morta dopo cinque giorni di agonia. Ma prima ha denunciato il suo stalker e assassino alla polizia. I fatti risalgono a martedì scorso, quando nel distretto di Dumka che si trova nello stato di Jharkhand sono scattate proteste contro le autorità. Colpevoli di non aver agito tempestivamente nei confronti di Shahrukh Hussain, musulmano di 19 anni, che molestava la giovane di famiglia induista da qualche tempo. Secondo le prime ricostruzioni quando la vittima ha rifiutato la suadi, Hussain l’ha sorpresa di notte mentre dormiva e, approfittando della finestra aperta, l’ha cosparsa di kerosene dandole. I medici hanno detto che ha ...

