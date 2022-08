Ilary Blasi vuole trasferirsi a Milano? Totti non sarebbe d’accordo ma è ancora legatissimo a lei (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questa storia andrà avanti fino a quando i diretti interessati non racconteranno, la loro versione dei fatti, ormai è sempre più evidente. Perchè ogni giorno, ci sarà qualcuno che farà sapere un qualcosa legato alla fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi, che ci sia della verità o meno. E i giornali continueranno a riportare le indiscrezioni, non avendo il racconto dei diretti interessati, e dovendo dare degli aggiornamenti, a quanto pare, più che necessari, sulla vicenda. L’ultima di giornata riguarda Totti. Un suo amico, avrebbe raccontato ai giornalisti del Corriere della sera quello che sta passando l’ex capitano della Roma in queste settimane di silenzio, in attesa di comprendere quali saranno i prossimi passi verso il divorzio. E ancora una volta è Alex Nuccetelli a raccontare ai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questa storia andrà avanti fino a quando i diretti interessati non racconteranno, la loro versione dei fatti, ormai è sempre più evidente. Perchè ogni giorno, ci sarà qualcuno che farà sapere un qualcosa legato alla fine del matrimonio di Francesco, che ci sia della verità o meno. E i giornali continueranno a riportare le indiscrezioni, non avendo il racconto dei diretti interessati, e dovendo dare degli aggiornamenti, a quanto pare, più che necessari, sulla vicenda. L’ultima di giornata riguarda. Un suo amico, avrebbe raccontato ai giornalisti del Corriere della sera quello che sta passando l’ex capitano della Roma in queste settimane di silenzio, in attesa di comprendere quali saranno i prossimi passi verso il divorzio. Euna volta è Alex Nuccetelli a raccontare ai ...

stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - benophiejoy : RT @Una_Gioia_Mai: Ilary Blasi è più dispiaciuta per aver smarrito il suo gatto che per la fine del suo matrimonio. Mentalità pazzesca. - leftsnoopy : RT @Valerio864dd: A proposito di provvedimenti urgenti, assurdo che Draghi non sia ancora intervenuto sulla separazione Totti-Ilary Blasi. -