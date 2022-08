Il Milan passa a RedBird: quanto guadagna Elliott (Di mercoledì 31 agosto 2022) È iniziata ufficialmente l’era RedBird al Milan, con il closing siglato oggi tra la società di Gerry Cardinale e il fondo Elliott a definire l’operazione da 1,2 miliardi. Si conclude così l’era della gestione del Milan da parte del fondo di Paul Singer per il club rossonero, seppur manterrà due posti nel CdA per tutelare L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 31 agosto 2022) È iniziata ufficialmente l’eraal, con il closing siglato oggi tra la società di Gerry Cardinale e il fondoa definire l’operazione da 1,2 miliardi. Si conclude così l’era della gestione delda parte del fondo di Paul Singer per il club rossonero, seppur manterrà due posti nel CdA per tutelare L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

