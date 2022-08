Il messaggio di Inzaghi a Zhang: «Mi serve un centrale, la società lo sa, spero si riapra per Acerbi» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel post partita di Inter-Cremonese, ieri, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha inviato un messaggio alla società: mi serve un centrale, occorre sbloccare Acerbi. «Di difensore ho solo de Vrij, ho riferito a chi dovevo, sto aspettando un centrale. Abbiamo un ragazzo bravissimo che deve crescere, Fontanarosa, ma non era titolare in Primavera. Ho bisogno di mettere un giocatore in più. La società sa tutto, sa la questione, sa che abbiamo bisogno di aggiungere un giocatore perché in difesa mi servono 6 uomini e ora ne abbiamo 5. spero si riapra per Acerbi. Sarà un tour de force di partite e ci serve per le rotazioni». Nessun commento su Skriniar: ieri il tecnico del Psg, Galtier, ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel post partita di Inter-Cremonese, ieri, l’allenatore nerazzurro Simoneha inviato unalla: miun, occorre sbloccare. «Di difensore ho solo de Vrij, ho riferito a chi dovevo, sto aspettando un. Abbiamo un ragazzo bravissimo che deve crescere, Fontanarosa, ma non era titolare in Primavera. Ho bisogno di mettere un giocatore in più. Lasa tutto, sa la questione, sa che abbiamo bisogno di aggiungere un giocatore perché in difesa mi servono 6 uomini e ora ne abbiamo 5.siper. Sarà un tour de force di partite e ciper le rotazioni». Nessun commento su Skriniar: ieri il tecnico del Psg, Galtier, ha ...

napolista : Il messaggio di Inzaghi a Zhang: «Mi serve un centrale, la società lo sa, spero si riapra per Acerbi» Il tecnico d… - calciomercatoit : ??? #Inter- #Inzaghi lancia un messaggio chiaro: 'Serve un difensore' - vivoperlinter : Inter, Inzaghi non ci sta e manda un messaggio sul mercato alla società e a Zhang - rinozinna : @ZardiniRiccardo @ncorrasco Strappo fra Inzaghi e la società ..tutto è successo poco tempo fa …chiaro messaggio che siamo in smobilizzazione - daves80 : Stavolta ha fatto benissimo #inzaghi: messaggio chiaro a @tucu_correa : devi dare di più -