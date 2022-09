Il figlio di Rosa Russo Iervolino smentisce la morte

(Di mercoledì 31 agosto 2022) "Mia madre è viva, sta bene saluta tutti. Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia sbagliato". Così Micheleha smentito parlando con l'agenzia LaPresse la notizia delladi sua madre,, diffusasi in mattinata., due volte sindaco di Napoli e più volte ministro, compirà 85 anni il prossimo 17 settembre. E' stata la prima donna a ricoprire il ruolo di sindaco nella città partenopea a anche al Viminale prima di lei non era mai stata ministro nessun altra donna:fu a capo degli Interni tra il 1998 e il 1999, con D'Alema premier. In quell'anno firmò la legge contro gli ...

CiaoNe100 : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini; 'Ho telefonato e ho fatto le mie sincere condoglianze al figlio di Rosa Russo Iervolino il quale mi ha ri… - fabbri333 : RT @Corriere: Rosa Russo Iervolino, il figlio smentisce la notizia della morte - gi_ott : @tuttonapoli adesso andate di nuovo a intervistare la mamma di Spalletti e chiedete perché ha fatto un figlio medio… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Incredibile: il figlio di Rosa Russo #Iervolino smentisce la notizia della morte. 'Mia madre è viva, sta bene e saluta… - DannyVoglesong : RT @AlmiraUva: Siamo il regno ininterrotto del lentisco delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento,dell'imme… -

...le celebrazioni di Santa. Prenderà il via domani, 2 settembre, la mostra "SweetArt Gallery", nei locali della storica Pasticceria Casantini in via Cairoli, percorso artistico itinerante...... lo hanno svelato su instagram utilizzando ilper farlo sapere. Alice Campello e Alvaro Morata sono insieme da moltissimi anni e sono marito e moglie. Hanno allargato la famiglia con tre ...Sarà il loro quarto figlio, dopo tre maschi è in arrivo una femminuccia e hanno svelato come si chiamerà: grande gioia per la coppia!La scelta di vita di Manuela Pagnotta e del marito Claudio che a Gaggio Montano hanno avviato l’azienda agricola Cason Dell’Alta in un ex essiccatoio di castagne: «Fa la scuola parentale, apparecchian ...