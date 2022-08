"Ha dormito a casa sua". Michelle Hunziker, indiscrezione-bomba (Di mercoledì 31 agosto 2022) La storia d'amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello, sarebbe finita. Anche se non ci sono conferme e neppure smentite. Intanto, spunta un'indiscrezione: la Hunziker avrebbe dormito a casa di Eros Ramazzotti (i rapporti tra loro, dopo la separazione, sono sempre stati buoni). La spifferata arriva da Gossipetv, che parla di una fonte sicura. Ricostruiamo quello che sarebbe accaduto: i due avrebbero trascorso del tempo insieme durante la settimana di Ferragosto, nella villa del cantante incastonata nel cuore della Franciacorta. Il fatto che si siano visti non è un mistero perché si erano mostrati assieme a una lezione di karate a Paratico. Ma tutt'altra cosa è dormire insieme. Secondo un'altra fonte, però, pare che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) La storia d'amore trae Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello, sarebbe finita. Anche se non ci sono conferme e neppure smentite. Intanto, spunta un': laavrebbedi Eros Ramazzotti (i rapporti tra loro, dopo la separazione, sono sempre stati buoni). La spifferata arriva da Gossipetv, che parla di una fonte sicura. Ricostruiamo quello che sarebbe accaduto: i due avrebbero trascorso del tempo insieme durante la settimana di Ferragosto, nella villa del cantante incastonata nel cuore della Franciacorta. Il fatto che si siano visti non è un mistero perché si erano mostrati assieme a una lezione di karate a Paratico. Ma tutt'altra cosa è dormire insieme. Secondo un'altra fonte, però, pare che la ...

ConcitaIzzo : @fraorangesd10s @MYLADY667 @erosazzurro Buon pomeriggio ragazzi. Non so voi io non ho dormito stanotte e mi sono al… - Lucifer52996549 : @Sara74927299 A parte che Giulio non sine separato due un quella casa @GiuliaSalemi93 ha già dormito come sicurame… - MoniRiya3 : Hunziker ha dormito a casa di Eros per giorni: retroscena e dettagli - Mirhakh68312673 : Hunziker ha dormito a casa di Eros per giorni: retroscena e dettagli - Matteo212101 : RT @Er_Libanese7: La mia estate in breve: - Studiato fino a fine luglio per gli esami. - Agosto sono stato in giro solo per fare commissi… -