Giovanni Angiolini scrive un messaggio per Michelle Hunziker: non è finita? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sembrava fosse tutto finito tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini e forse lo è davvero ma il bel medico sembra aver scritto un messaggio per lei. Erano una coppia bellissima, tutta l'estate li abbiamo ammirati mentre i paparazzi li inseguivano e loro due non dicevano nulla. Adesso che l'estate sta finendo le loro vacanze sono separate: Michelle Hunziker è in montagna con le figlie, una gita con le sue bambine prima che inizi la sua scuola e dopo l'avventura a Disneyland Paris. Giovanni Angiolini è nel suo meraviglioso mare e sembra avere nostalgia di lei. L'ex gieffino è tornato al lavoro ma non mancano i momenti di puro relax, vive in Sardegna e ogni angolo di mare lì è meraviglioso. Giovanni ...

