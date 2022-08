Francesca Michielin sbaglia il testo de La Dolce Vita di Fedez (Di mercoledì 31 agosto 2022) La gaffe di Francesca Michielin Un periodo senza dubbio inteso questo per Francesca Michielin. Come sappiamo infatti la giovane cantautrice è stata scelta come conduttrice della nuova edizione di X Factor, che debutterà su Sky a partire dal 15 settembre. Ma non solo. Pochi mesi fa l’ex vincitrice del talent show ha festeggiato i suoi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 31 agosto 2022) La gaffe diUn periodo senza dubbio inteso questo per. Come sappiamo infatti la giovane cantautrice è stata scelta come conduttrice della nuova edizione di X Factor, che debutterà su Sky a partire dal 15 settembre. Ma non solo. Pochi mesi fa l’ex vincitrice del talent show ha festeggiato i suoi L'articolo proviene da Novella 2000.

TicketOneIT : ??Tredici imperdibili date di @francescacheeks in partenza il 25 febbraio 2023, nel giorno del suo compleanno, tra a… - rtl1025 : ?? @francescacheeks ha un messaggio per voi! Continuate a votare #Bonsoir al link qui ?? - SalvazSara : Questo disegno già finito di francesca Michielin fatto a mano a matita ?? che capolavoro Sulle note bonsoir ???? è… - DavideFama97 : 10 anni di sola di Francesca Michielin, linizio di un'Era che non si è più fermata. #Michielin10 #francescamichielin - DavideFama97 : RT @AllMusicItalia: Torna dopo il successo della prima stagione, 'Maschiacci', il podcast di Francesca Michielin. Nella prima puntata ospit… -