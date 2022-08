Fabio Fazio torna sui social e rilascia un’importante dichiarazione ai fan – FOTO (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il conduttore di Che tempo che fa non è mai stato un grande appassionato di social. Questa volta Fabio Fazio ha fatto un’eccezione per un messaggio ai follower. Il popolare… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il conduttore di Che tempo che fa non è mai stato un grande appassionato di. Questa voltaha fatto un’eccezione per un messaggio ai follower. Il popolare… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

fanpage : Nel 1999, #Gorbaciov partecipò con sua moglie Raissa al Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio, Renato Dulbecc… - pirata_21 : Nel 1999 #Gorbaciov fu a Sanremo con Fabio Fazio. Putin non voleva dare nell'occhio mandandolo in Siberia. - granmartello : @SimoneBellandi1 @iurimariaprado Cito Amanda Lear e tu mi tiri fuori Fabio Fazio? Fabio Strazio e la sua valletta… - SimoneBellandi1 : @iurimariaprado @granmartello posso sbagliare ma se non ricordo male Fabio Fazio conduttore e special esclusivo con… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Gorbaciov a Sanremo: 'Anche il festival è democrazia'. Nel 1999 ospite dell'edizione condotta da Fabio Fazio #ANSA https:… -