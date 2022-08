Elezioni: Letta, 'forza Fiano, non ci fermeranno' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Con tutta la voce che abbiamo 'forza Emanuele Fiano', non ti fermeranno, non ci fermeranno". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter dopo le scritte offensive verso il deputato Pd comparse ieri vicino alla Sapienza a Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Con tutta la voce che abbiamo 'Emanuele', non ti, non ci". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter dopo le scritte offensive verso il deputato Pd comparse ieri vicino alla Sapienza a Roma.

ItaliaViva : Il Pd ha abbandonato il riformismo e si è alleato con la sinistra 'sovietica', parla di #AgendaDraghi e si è alleat… - DavidPuente : 1/ Immigrazione e reddito di cittadinanza. Questo articolo serve per parlare poi di una storia falsa diffusa in Ita… - fattoquotidiano : 'Vi è una logica nell’apparente follia di Letta' @petergomezblog - PietroCuratola : RT @repubbilca: Elezioni 2022. Letta cala l'asso e propone di cedere la sovranità nazionale ai cugini transalpini, per una Europa più forte… - DocDM84 : RT @repubbilca: Elezioni 2022. Letta cala l'asso e propone di cedere la sovranità nazionale ai cugini transalpini, per una Europa più forte… -