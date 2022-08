E’ morta Rosa Russo Iervolino. Ex ministra e sindaca di Napoli

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 31 agosto 2022) È, aveva 85 anni, era nata il 17 settembre 1936, a, tra pochi giorni avrebbe compiuto 86 anni. Ci lascia una donna che ha fatto la storia della politica italiana con il suo impegno e i ruoli che nel corso degli anni, ha ricoperto. Qualche mese fa le sue ultime apparizioni in pubblico: aveva partecipato a un incontro di donne, per la sua terra, la Campania. Da tempo però non era più nelle condizioni di camminare e veniva aiutata da chi le stata accanto. Nella carriera di, tutto l’amore per la sua terra. È stata per due volte sindaco dima nella sua lunga carriera politica, iniziata nella Democrazia Cristiana, aveva ricoperto numerosi incarichi di rilievo. È stata prima ...