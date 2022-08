Dybala, poesia di una tecnica (Di mercoledì 31 agosto 2022) poesia di una tecnica, tirare di controbalzo in corsa, dopo un controllo col ginocchio, schiaffeggiando la palla appena tocca terra, calcolando con millimetrica precisione l'angolo dove il portiere ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 agosto 2022)di una, tirare di controbalzo in corsa, dopo un controllo col ginocchio, schiaffeggiando la palla appena tocca terra, calcolando con millimetrica precisione l'angolo dove il portiere ...

sportli26181512 : Dybala, poesia di una tecnica - Daniele69473999 : Pensieri post partita: -#Lautaro vero fuoriclasse della squadra -Difesa colabrodo -I clean sheet a noi non piaccio… - Danilo1499 : #Sensi che rincorre con le stampelle #Dybala è poesia. Per farti bruciare sul lungo dall’argentino vuol dire che sei a tocchi. #RomaMonza - Salsidus : Mamma mia Paulo, io non reggo così. Quel primo gol è assoluta poesia. Primo tempo intelligente della Roma. Peccato… - manuhellt : RT @matteo_saverio: Comunque l’assist di Paulino #Dybala : poesia. Spiace -