Covid: foto bimbo postata da no vax rimossa con intervento Garante Privacy (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) - rimossa, con l'intervento del Garante della Privacy, la foto del bambino che appariva con le lacrime dopo la vaccinazione anti Covid, postata su Twitter da no vax con insulti e minacce ai genitori. Una vicenda cominciata già a dicembre scorso, quando il piccolo era stato vaccinato, e la sua immagine era apparsa sui social, poi rimossa, con frasi aggressive contro la mamma e il papà, medico romano impegnato nel sostegno alla vaccinazione contro Sars-Cov-2. "Grazie alla nostra denuncia all'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, la foto di mio figlio è stata rimossa da Twitter in meno di 24 ore e l'account è stato temporaneamente bloccato", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) -, con l'deldella, ladel bambino che appariva con le lacrime dopo la vaccinazione antisu Twitter da no vax con insulti e minacce ai genitori. Una vicenda cominciata già a dicembre scorso, quando il piccolo era stato vaccinato, e la sua immagine era apparsa sui social, poi, con frasi aggressive contro la mamma e il papà, medico romano impegnato nel sostegno alla vaccinazione contro Sars-Cov-2. "Grazie alla nostra denuncia all'ufficio delper la protezione dei dati personali, ladi mio figlio è statada Twitter in meno di 24 ore e l'account è stato temporaneamente bloccato", ha ...

