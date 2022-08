Corona virus | Italia | 645933 attualmente positivi a test -14308 in un giorno con 175595 decessi 90 e 21046229 guariti 36032 Totale di 21867757 casi 21817 Dati della protezione civile | effettuati 167495 tamponi

erasmodapisa1 : @adrianobusolin Ha ragione sono stati pescati dei pesci con il covid è virus corona aggressivo - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 5.427 Isolamento domiciliare: 654.588 Attualmente positivi: 660.2… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 73.053 di cui: Positivi all… - giannizurzolo : @cesaantonini @ale_dibattista Nooo, Putin si è difeso dall’aggressione dell’Occidente è lui la vittima…adesso gli m… - qu1dproqu0 : @DucaDeSertis @AStramezzi Ed il motivo è semplice. Anche perché di solito non si prescrivono antibiotici contro vir… -

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 31 agosto 2022 1.114 Nuovi casi 10.205 Test giornalieri 4 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 307 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.SICILIA - Sono stati resi noti i dati del bollettino Covid in Sicilia anche per la giornata di oggi, mercoledì 31 agosto, da parte del Ministero della ...Sono 260 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento nella giornata del 30 agosto a fronte di 600 tamponi processati. Il dato emerge dal bollettino dell’Asp. Si registra una nuova ...