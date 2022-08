Colpito dal fulmine, Simone sta meglio: 'Ha riaperto gli occhi'. Ma è ancora in terapia intensiva (Di mercoledì 31 agosto 2022) Buone notizie per Simone Toni , il 28enne di Tivoli ricoverato da sabato pomeriggio dopo essere stato Colpito da un fulmine sul Gran Sasso sotto gli occhi degli amici: per la gioia di medici e parenti,... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Buone notizie perToni , il 28enne di Tivoli ricoverato da sabato pomeriggio dopo essere statoda unsul Gran Sasso sotto glidegli amici: per la gioia di medici e parenti,...

martinplaut : Bombe sui quartieri residenziali in Tigray: colpito un asilo e le suore lanciano da Africa Express un appello alla… - fanpage : Il mondo dell'imprenditoria è in lutto. Alberto Balocco, presidente e amministratore delegata dall’industria dolcia… - rossidoria : RT @ConiBambini: #22luglio I documentari 'Terre mutate' e 'Kintsugi', presentati oggi in anteprima al @giffonifilmfest, raccontano i proget… - CorriereCitta : Colpito da un fulmine sul Gran Sasso: il 28enne di Tivoli si è risvegliato dal coma - ilmessaggeroit : Simone Toni colpito da un fulmine sul Gran Sasso: il 28enne di Tivoli si è risvegliato dal coma, ma resta grave -