Colombo | «A Osimhen ruberei la capacità di attaccare la profondità»

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Lorenzo, l’attaccante del Lecce che ha punito il Napoli nella sfida serale al Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il fischio finale «Questo è uno stadio meraviglioso, i tifosi fanno casino. Avevo sentito un fischio, pensavo fosse l’arbitro e solo dopo mi sono accorto che non era così. Per fortuna sono rimasto in partita ed è arrivato il secondo gol» Cosa ruberesti a? «Ruberrei lache ha dila, ha un passo incredibile» Un regalino al Milan? «Mi piace pensarla così» Dove vuoi arrivare? «Voglio arrivare lontano ma a piccoli step. Devo solo dare il massimo, poi quello che deve arrivare arriva» L'articolo ilNapolista.

Manco il tempo di gioire chesegna un gol pazzesco da fuori area al 31'. E' una doccia ...reclama un rigore che non c'è. Gli azzurri fanno fatica a sfondare. Così Spalletti manda in ...... con Ndombele che parte titolare accanto ad Anguissa e Politano, Raspadori ed Elmas a sostegno di. Cambi anche per Baroni che in avanti presenta il tridente formato da Di Francesco,e ... Le pagelle del Lecce - Baschirotto annulla Osimhen, Colombo croce e delizia Tuia 6,5: importante il lavoro con Osimhen. Non cala mai d'attenzione e non gli concede ... quando l'avversario nell'1 contro 1 lo salta praticamente sempre (30' s.t. Listkowski s.v.). Colombo 6,5: si ...che questa sera oscura Osimhen, di Banda, che rappresenta una vera e propria spina nel fianco della difesa casalinga, e Falcone, impegnato più di una volta ad alzare muri. Da segnalare la prestazione ...