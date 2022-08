Clima | nuovo record di gas serra nel 2021 | la concentrazione di Co2 ha raggiunto la media di 441 | 7 parti per milione

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ladi gasnell’atmosfera haunnel, così come il livello degli oceani: lo ha annunciato l’Agenzia Usa per l’osservazione degli oceani e dell’atmosfera, sulla base di unrapporto. Dopo che le emissioni di gashanno ricominciato a rialzarsi alla fine della crisi pandemica, ladi CO2 haunadi 441,7 ppm, secondo gli ultimi dati. “I dati presentati in questo rapporto sono chiari, continuiamo a vedere sempre evidenze scientifiche sempre più convincenti che il cambiamentotico ha impatti globali e non mostra segni di rallentamento”, ha commentato Rick Spinrad, amministratore dell’agenzia. I gas ...

Clima, nuovo record di gas serra nel 2021: la concentrazione di Co2 ha raggiunto la media di 441,7 parti per… La concentrazione di gas serra nell'atmosfera e il livello degli oceani hanno raggiunto un nuovo picco nel 2021. Lo spiega un nuovo rapporto dell'Agenzia Usa per l'osservazione degli oceani e dell'atm ...