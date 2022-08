Cerveteri, tiene in ostaggio l’ex moglie e il figlio minorenne: pregiudicato in manette (Di mercoledì 31 agosto 2022) Cerveteri – Nella tarda serata di mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Cerveteri, coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, hanno arrestato un 40enne romeno, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, sequestro di persona, ricettazione e detenzione abusiva di arma da fuoco per aver tenuto in ostaggio, per circa un’ora, la propria ex moglie e il loro figlio minore. L’attività dei Carabinieri è scattata con una disperata richiesta di aiuto giunta al 112 da parte della vittima, 43enne romena: l’uomo, dal quale sta divorziando e che appena tre giorni prima le aveva interamente cosparso l’autovettura di benzina, era nuovamente giunto sotto la sua abitazione, iniziando a suonare al citofono con ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 31 agosto 2022)– Nella tarda serata di mercoledì, i Carabinieri della Stazione di, coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, hanno arrestato un 40enne romeno, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, sequestro di persona, ricettazione e detenzione abusiva di arma da fuoco per aver tenuto in, per circa un’ora, la propria exe il lorominore. L’attività dei Carabinieri è scattata con una disperata richiesta di aiuto giunta al 112 da parte della vittima, 43enne romena: l’uomo, dal quale sta divorziando e che appena tre giorni prima le aveva interamente cosparso l’autovettura di benzina, era nuovamente giunto sotto la sua abitazione, iniziando a suonare al citofono con ...

