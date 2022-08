Cede trave dell'altalena, muore bambina di 12 anni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una bambina di 12 anni è morta nel pomeriggio ad Avezzano (L'Aquila) mentre stava giocando su un'altalena; la trave a cui era legata la struttura avrebbe ceduto. E' accaduto in un oratorio. Inutili i ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 31 agosto 2022) Unadi 12è morta nel pomeriggio ad Avezzano (L'Aquila) mentre stava giocando su un'; laa cui era legata la struttura avrebbe ceduto. E' accaduto in un oratorio. Inutili i ...

