Caso Pogba, la procura di Torino ha aperto un'inchiesta per estorsione aggravata. Dal sequestro all'ultima intimidazione: il riepilogo dei fatti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ora sul Caso Paul Pogba indaga anche la procura di Torino. La singolare vicenda che coinvolge i fratelli Pogba, nella quale dopo le rivelazioni sui social del fratello Mathias che ha promesso informazioni scomode sul conto del fratello e la successiva scoperta che il giocatore della Juventus lo scorso marzo è stato sequestrato da una banda organizzata, ora si trova anche sul tavolo degli inquirenti torinesi. Al centrocampista fu intimato di consegnare 13 milioni di euro, uno per ogni anno da calciatore professionista, pena la pubblicazione dei messaggi in cui Paul avrebbe contattato uno "stregone" per colpire con un maleficio Kylian Mbappé. Una volta rifiutata la richiesta, l'ex United secondo le ricostruzioni dei quotidiani francesi avrebbe versato 100mila euro nella casse dei malviventi al fine di ...

