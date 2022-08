Caro energia, Salvini: “Chiederemo moratoria su distacco luce” (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “Chiederemo una moratoria sul distacco di luce e gas, come era accaduto durante il Covid”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando con il proprietario di un bar a Baida, Palermo, che ha lamentato un Caro bollente “triplicato”. “Stamattina mi sono svegliato con i messaggi di qualche industriale bresciano ad alcune famiglie che non riescono a rateizzare le bollette, ma se non paghi staccano, come un ristorante di Roma se non paghi staccano”, ha sottolineato. “Faccio un appello a Letta, Conte e Di Maio a unirsi a me e dire a Parlamento e Governo che questi soldi servono adesso, il problema è adesso. Servono 30 miliardi subito, seguiamo la Francia”, ha detto ancora, aggiungendo: “E’ il 31 agosto e non si può più aspettare, chiedo a tutta la politica italiana, da destra a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “unasuldie gas, come era accaduto durante il Covid”. Lo ha detto Matteoparlando con il proprietario di un bar a Baida, Palermo, che ha lamentato unbollente “triplicato”. “Stamattina mi sono svegliato con i messaggi di qualche industriale bresciano ad alcune famiglie che non riescono a rateizzare le bollette, ma se non paghi staccano, come un ristorante di Roma se non paghi staccano”, ha sottolineato. “Faccio un appello a Letta, Conte e Di Maio a unirsi a me e dire a Parlamento e Governo che questi soldi servono adesso, il problema è adesso. Servono 30 miliardi subito, seguiamo la Francia”, ha detto ancora, aggiungendo: “E’ il 31 agosto e non si può più aspettare, chiedo a tutta la politica italiana, da destra a ...

