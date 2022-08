Caro energia, il distretto del vetro e delle piastrelle verso il fermo: “Forni spenti in attesa che il governo intervenga. Da settembre i dipendenti saranno in cassa” (Di mercoledì 31 agosto 2022) La situazione per l’industria italiana sta diventando sempre più critica: i prezzi impazziti del gas rischiano infatti di mandare fuori mercato numerose imprese. A soffrire sono in particolare le aziende energivore, come i produttori di vetro e ceramica. Ma anche il settore alimentare. Comparti che rappresentano una fetta importante del tessuto produttivo dell’Emilia Romagna. “La situazione è molto grave: da fine giugno rispetto a oggi i valori del gas e dell’energia elettrica sono quasi triplicati. Nel primo semestre del 2022 per la bolletta energetica abbiamo speso 47 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Se questo trend dovesse proseguire, nel secondo semestre saremo a 100 milioni di euro aggiuntivi. In totale, si tratta di quasi 150 milioni di euro in più rispetto al 2021, quando la spesa per la bolletta fu di 40 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) La situazione per l’industria italiana sta diventando sempre più critica: i prezzi impazziti del gas rischiano infatti di mandare fuori mercato numerose imprese. A soffrire sono in particolare le aziende energivore, come i produttori die ceramica. Ma anche il settore alimentare. Comparti che rappresentano una fetta importante del tessuto produttivo dell’Emilia Romagna. “La situazione è molto grave: da fine giugno rispetto a oggi i valori del gas e dell’elettrica sono quasi triplicati. Nel primo semestre del 2022 per la bolletta energetica abbiamo speso 47 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Se questo trend dovesse proseguire, nel secondo semestre saremo a 100 milioni di euro aggiuntivi. In totale, si tratta di quasi 150 milioni di euro in più rispetto al 2021, quando la spesa per la bolletta fu di 40 ...

