Can Yaman e Francesca Chillemi volano a Venezia per Viola come il Mare, la serie slitta a fine settembre? (Di mercoledì 31 agosto 2022) C’è trepidante attesa per il debutto di Viola come il Mare e, intanto, Can Yaman e Francesca Chillemi dovranno volare a Venezia per la presentazione della serie durante il Festival del Cinema. In particolare, sui profili ufficiali dei protagonisti si legge: “Francesca Chillemi e Can Yaman ospiti d’eccezione a Venezia. Saranno, infatti, presenti il 6 settembre all’evento teaser della nuova serie targata Lux Vide e RTI Mediaset. #ViolacomeIlMare andrà in onda prossimamente su Canale 52. A parte qualche divertente e criticato video di presentazione, non abbiamo ancora visto un vero e proprio promo di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) C’è trepidante attesa per il debutto diile, intanto, Candovranno volare aper la presentazione delladurante il Festival del Cinema. In particolare, sui profili ufficiali dei protagonisti si legge: “e Canospiti d’eccezione a. Saranno, infatti, presenti il 6all’evento teaser della nuovatargata Lux Vide e RTI Mediaset. #Ilandrà in onda prossimamente su Canale 52. A parte qualche divertente e criticato video di presentazione, non abbiamo ancora visto un vero e proprio promo di ...

