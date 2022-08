Calciomercato Napoli | ufficiale il passaggio di Fabian Ruiz al Psg

(Di mercoledì 31 agosto 2022): èla cessione del centrocampista spagnolodal club partenopeo al Psg per la cifra di 23 milioni di euro.è ufficialmente passato dalal Paris Saint Germain. Lo ha annunciato il club francese in un tweet in cui il Psg si dice “onorato di

DiMarzio : .@sscnapoli: le ultime su #CristianoRonaldo, #Navas e la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside #calciomercato… - anperillo : Alex #Meret dovrebbe restare al #Napoli, perché #Navas non vuole rinunciare all’intera buonuscita chiesta al #Psg.… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, ai dettagli la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside: le cifre dell'accordo ?? - peppamat7 : Ultime dal mondo su #CristianoRonaldo Direttamente dal Vietnam. 'Ronaldo dovrebbe diventare il nuovo Maradona al… - NCN_it : Navas-Napoli: si studiano soluzioni: al vaglio la ‘diluizione’ della buonuscita #Navas #Napoli #studio… -

Lì hanno chiuso Sivori dalla Juve al, e più volte l'ex allenatore del Foggia dei primi Anni '60 Oronzo Pugliese si presentava insieme al presidente per sponsorizzare i suoi giocatori: ' A chi ...Il resto deleuropeo, pur inevitabilmente soggiogato e quindi sottomesso da questa ... di Abraham dal Chelsea alla Roma, di Lukaku dal Chelsea all'Inter, di Anguissa dal Fulham al, ...Il Napoli ha ceduto Fabian Ruiz al Psg. Secondo quanto raccolto da Paolo Bargiggia e pubblicato sul suo sito, i parigini hanno chiuso l’affare per 23 milioni secchi, senza bonus, da pagare in tre ...Mancano poche ore e poi il mercato estivo chiuderà i battenti. Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il dirigente Cristiano Giuntoli sono al lavoro per chiudere le ultime trattative, sia in ...