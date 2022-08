Calciomercato Fiorentina, nessun affondo per Nikolaou (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calciomercato Fiorentina, i viola non sembrano interessati ad affondare il colpo per Nikolaou in difesa con lo Spezia Brusca frenata della Fiorentina per Nikolaou. Secondo quanto riportato dalla Nazione, i dirigenti viola hanno deciso di non affondare il colpo sul difensore dello Spezia. Lo Spezia valuta il greco 8 milioni: troppi per la Fiorentina, che aveva anche pensato ad uno scambio con Nastasic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022), i viola non sembrano interessati ad affondare il colpo perin difesa con lo Spezia Brusca frenata dellaper. Secondo quanto riportato dalla Nazione, i dirigenti viola hanno deciso di non affondare il colpo sul difensore dello Spezia. Lo Spezia valuta il greco 8 milioni: troppi per la, che aveva anche pensato ad uno scambio con Nastasic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

