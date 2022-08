Calcio | Roma | Dybala show contro il Monza

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma batte Monza: Dybala bis e 100 gol. Festa all'Olimpico, davanti a 60mila tifosi. Dybala, autore di una doppietta storica (la 1° in giallorosso), grazie alla quale raggiunge quota 100 gol in Serie A e consente la vittoria per 3-0, arricchita dal gol di testa di Ibanez, contro i lombardi. "Il più bello sarà il prossimo", ha detto la Joya nel postpartita. Con questo successo la Roma vola a 10 punti, piazzandosi momentaneamente al primo posto in classifica. I giallorossi molto solidi difensivamente e anche con un po' di turnover, inserendo dal primo minuto Kumbulla, Zalewski e Celik. Il difensore albanese, è stato costretto ad abbandonare il match a causa di un infortunio. Anche El Shaarawy lascia il terreno di gioco per un problema muscolare. Mourinho ha concesso 10 minuti anche a Belotti, che ha sfiorato anche il gol.