Calcio: Lazio, ceduto Dziczek al Piast Gliwice (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. - (Adnkronos) - La Lazio cede il 24enne Patryk Dziczek dopo una esperienza in biancoceleste di tre anni ma mai bagnata dall'esordio. Tra il 2019 e il 2022 solo un anno con la Salernitana per il polacco, che torna nella squadra da cui la Lazio l'aveva comprato, il Piast Gliwice. Lo annuncia il club capitolino con una nota sul proprio sito ufficiale. "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Patryk Dziczek a favore della società polacca Piast Gliwice". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. - (Adnkronos) - Lacede il 24enne Patrykdopo una esperienza in biancoceleste di tre anni ma mai bagnata dall'esordio. Tra il 2019 e il 2022 solo un anno con la Salernitana per il polacco, che torna nella squadra da cui lal'aveva comprato, il. Lo annuncia il club capitolino con una nota sul proprio sito ufficiale. "La S.S.comunica di averdefinitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Patryka favore della società polacca".

SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - emimagistri : Tanti auguri caro @CucchiRiccardo e grazie sempre per la tua pacatezza, le tue analisi mirate e le tue parole all’i… - z__fe : @MarcoVBava Non capisco perché ostinarsi nel non voler ammettere che la Lazio ha disperatamente bisogno di un terzi… - sportli26181512 : Sampdoria-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari: L'anticipo tra Sampdoria e Lazio al Ferraris si gioca ogg… -