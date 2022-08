Cade la trave dell'altalena: muore una bambina di 12 anni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una tragedia assurda: una bambina di 12 anni è morta nel pomeriggio ad Avezzano (L'Aquila) mentre giocava su un'altalena. Stando a quanto emerso, la trave a cui era legata la struttura avrebbe ceduto. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una tragedia assurda: unadi 12è morta nel pomeriggio ad Avezzano (L'Aquila) mentre giocava su un'. Stando a quanto emerso, laa cui era legata la struttura avrebbe ceduto. ...

