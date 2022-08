Blocco navale, che cos’è e perché può funzionare. L’opinione di Pietroni (Di mercoledì 31 agosto 2022) I flussi di immigrazione irregolare sono in costante aumento e le forze politiche prendono posizione al riguardo, anche ai fini del dibattito elettorale. L’area cattolica e di sinistra tende ad accettare rilevanti flussi immigratori irregolari, limitando le azioni di contrasto e incrementando l’impegno all’accoglienza e alla redistribuzione dei migranti in ambito Ue; i partiti di centrodestra antepongono il contrasto degli arrivi illegali, attraverso un maggior coinvolgimento dell’Europa (linea prevalente di Forza Italia), la chiusura dei porti alle navi che portano migranti (tesi sostenuta dal Segretario della Lega Matteo Salvini) o l’attuazione di un “Blocco navale” (secondo la definizione della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni). Dopo le polemiche in materia di coinvolgimento europeo nel contrasto all’immigrazione irregolare e dopo le ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) I flussi di immigrazione irregolare sono in costante aumento e le forze politiche prendono posizione al riguardo, anche ai fini del dibattito elettorale. L’area cattolica e di sinistra tende ad accettare rilevanti flussi immigratori irregolari, limitando le azioni di contrasto e incrementando l’impegno all’accoglienza e alla redistribuzione dei migranti in ambito Ue; i partiti di centrodestra antepongono il contrasto degli arrivi illegali, attraverso un maggior coinvolgimento dell’Europa (linea prevalente di Forza Italia), la chiusura dei porti alle navi che portano migranti (tesi sostenuta dal Segretario della Lega Matteo Salvini) o l’attuazione di un “” (secondo la definizione della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni). Dopo le polemiche in materia di coinvolgimento europeo nel contrasto all’immigrazione irregolare e dopo le ...

