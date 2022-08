Beach Soccer, Qualificazioni Mondiali: l’Italia travolge la Francia 5-1 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Terzo giorno a Catania nella fase di qualificazione Mondiali di Beach Soccer. Sorride l’Italia che travolge la Francia per 5-1. Un rigore di Belhomme illude i transalpini dopo l’iniziale vantaggio di Bertacca. A dilagare per gli azzurri ci pensano Remedi, Fazzini, e Gori (doppietta). Vince la Repubblica Ceca contro la Svezia (6-1), bene anche la Spagna contro la Turchia. RISULTATI DEL GIORNO 3 (31/08) Repubblica Ceca 6-1 Svezia Svizzera 7-3 Ucraina Spagna 6-4 Turchia Portogallo 12-3 Germania Italia 5-1 Francia SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Terzo giorno a Catania nella fase di qualificazionedi. Sorridechelaper 5-1. Un rigore di Belhomme illude i transalpini dopo l’iniziale vantaggio di Bertacca. A dilagare per gli azzurri ci pensano Remedi, Fazzini, e Gori (doppietta). Vince la Repubblica Ceca contro la Svezia (6-1), bene anche la Spagna contro la Turchia. RISULTATI DEL GIORNO 3 (31/08) Repubblica Ceca 6-1 Svezia Svizzera 7-3 Ucraina Spagna 6-4 Turchia Portogallo 12-3 Germania Italia 5-1SportFace.

