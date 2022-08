Ballando con le Stelle 2022 | chi lascia tra i professionisti? Tutti i ballerini fuori dallo show

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Nelle prossime settimane riparte la nuova edizione dicon le, locondotto da Milly Carlucci sulla prima rete Rai. Ancora una volta la trasmissione dovrà vedersela con un altro programma di successo in onda in contemporanea sulla rete ammiraglia Mediaset, ovvero Tu si que vales con Maria De Filippi e tutta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.