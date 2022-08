Assunzione per ruolo da GPS 2022, mancata presa di servizio: è possibile avere supplenze dalle graduatorie di istituto? (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'aspirante, che rinuncia all'incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia, può partecipare all'assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche dalle graduatorie di istituto? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'aspirante, che rinuncia all'incarico finalizzato alda GPS sostegno prima fascia, può partecipare all'assegnazione delleannuali e sino al termine delle attività didattichedi? L'articolo .

orizzontescuola : Assunzione per ruolo da GPS 2022, mancata presa di servizio: è possibile avere supplenze dalle graduatorie di istit… - rosypal21 : @silvia92745700 Si chiama Diabete e dipende ( da adulti ) da alimentazione sbagliata ,poco esercizio fisico e assun… - Giustinianorex : @GuidoCrosetto Evidentemente la Meloni ignora completamente come funziona il mondo della scuola: l'assunzione per c… - canalsanbovo : Avvisi, manifestazioni, rende noto del 26/08/2022: Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo in… - Antigon25386936 : Giovani bulli crescono. È un problema serio, ormai: sono minorenni e quindi non è con la pena che si risolvere. Ser… -