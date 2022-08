Ascanio e Katia, ricordate la coppia nata sotto l’occhio del Grande Fratello? Ecco che fine hanno fatto (Di mercoledì 31 agosto 2022) I due si sono conosciuti partecipando entrambi all’edizione 2004 del Grande Fratello e si sono sposati l’anno successivo. Ascanio e Katia (web source)Loro sì, unitissimi. E pensare che si sono conosciuti e innamorati davanti a milioni di telespettatori. Ma il rapporto dura ormai da diversi lustri. E non sembra scemare, anzi. Li ricordate? Ma cosa fanno oggi Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti? Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti Parliamo comunque di due giovani appartenenti a famiglie altolocate. Katia dell’imprenditoria, Ascanio della nobiltà della Capitale. E’ infatti figlio di don Filippo (nato a Roma il 13 febbraio 1941), gentiluomo di Sua Santità e di Maria Antonietta Campedelli. I due ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 31 agosto 2022) I due si sono conosciuti partecipando entrambi all’edizione 2004 dele si sono sposati l’anno successivo.(web source)Loro sì, unitissimi. E pensare che si sono conosciuti e innamorati davanti a milioni di telespettatori. Ma il rapporto dura ormai da diversi lustri. E non sembra scemare, anzi. Li? Ma cosa fanno oggiPacelli ePedrotti?Pacelli ePedrotti Parliamo comunque di due giovani appartenenti a famiglie altolocate.dell’imprenditoria,della nobiltà della Capitale. E’ infatti figlio di don Filippo (nato a Roma il 13 febbraio 1941), gentiluomo di Sua Santità e di Maria Antonietta Campedelli. I due ...

Carolina Marconi probabile concorrente del nuovo Grande Fratello Vip ... quella andato in onda nel 2004 e vinta da Serena Garitta (c'erano tra gli altri Katia e Ascanio, Patrick Pugliese). Gli account social del programma condotto da Signorini in questi giorni stanno ... Coppie nate in tv insieme ancora oggi: di chi si tratta Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip: ecco quali sono i programmi tv che hanno visto nascere alcune delle più note coppie vip. Da Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti a Cecillia Rodriguez e Ignazio Moser, ecco quali sono i vip che si sono innamorati all'interno di alcuni famosi programmi tv.